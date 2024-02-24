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الامارات | «طرق دبي» تسجل الملكية الفكرية في مجال تقييم نضج الحوكمة

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تسجيل الملكية الفكرية في مجال «تقييم نضج الحوكمة»، المتمثلة في دليل وآلية لتقييم نضج الحوكمة، وقد تمت عملية التسجيل عن طريق إدارة التدقيق الداخلي بالهيئة، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل شركة عالمية متخصصة في مجال تسجيل الملكيات الفكرية عالمياً.

وقالت مديرة إدارة تنفيذي لإدارة التدقيق الداخلي في هيئة الطرق والمواصلات، شيخة أحمد الجرمن: «إن هذا الإنجاز يعزز من ممارسات الحوكمة في هيئة الطرق والمواصلات، ويعد إنجازاً نوعياً جديداً ضمن سلسلة إنجازات الهيئة العديدة، ويعزز جهودها للحصول على موقع ريادي في مجال الحوكمة المؤسسية، إذ يضع الدليل الذي تم تسجيله آلية تساعد على تقييم النضج وفق محاور متعددة».

وأضافت: «يعزز هذا الإنجاز مكانة الهيئة على المستويين الإقليمي والعالمي، بما ينسجم مع رؤيتها المتمثلة في الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام، حيث وفرت الهيئة بيئة عمل تساعد على الإبداع والابتكار والتميز، وهو ما أثمر تسجيل الملكية الفكرية، وهو كذلك تطبيق لقيم الهيئة المتمثلة في السعي للريادة».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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