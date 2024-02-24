الامارات | وفاة طفل دهساً أثناء عبوره إشارة مرورية في الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي طفل أثناء عبوره الإشارة المرورية في الشارقة، بعد أن صدمته سيارة على تقاطع إكسبو القديم.

وقال قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي لـ "الإمارات اليوم"، أن الطفل أصيب إصابة بليغة أدت إلى وفاته بعد نقله إلى المستشفى.

وأشار إلى أن الحادث وقع بعدما كانت الإشارة خضراء اللون بالنسبة للمركبات وحمراء اللون بالنسبة للمشاة وعلى تقاطع اكسبو القديم، بينما كان المتسبب يقطع الإشارة خرج فجأة الطفل أمامه من جهة يسار المركبة.

وأوضح أنه تم إدراج البلاغ قضية مرورية، وإحالتها للنيابة العامة.