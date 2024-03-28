الامارات | بلدية الشارقة تطلق حملة لمكافحة البعوض في نقاط تجمعات مياه الأمطار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت بلدية مدينة الشارقة حملة مكثفة لمكافحة آفات الصحة العامة وبؤر تكاثر البعوض، خصوصاً في بعض المناطق التي تجمعت بها مياه الأمطار، استكمالاً لجهودها الكبيرة في التعامل مع المنخفض الجوي الأخير وما قامت به الفرق الميدانية من دور هام للتعامل مع تجمعات المياه وتطورات الحالة الجوية، إذ تأتي هذه الحملة لتشمل كل مناطق مدينة الشارقة لتعزيز منظومة الصحة العامة في الإمارة.

وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة الرقابة والسلامة الصحية، جمال المازمي، أن هذه الحملة تعكس جهود بلدية مدينة الشارقة في مكافحة الآفات، وتوفير خدمات شاملة ومتميزة للقاطنين بالمدينة بما يتضمن ذلك الارتقاء بالمعايير الصحية والبيئية، حيث وضعت البلدية كامل إمكانياتها وكوادرها المتخصصة، لوضع آلية عمل ذات معايير ونظم علمية عالية لمكافحة البعوض في بعض المناطق التي شهدت تجمعات لمياه الأمطار خلال المنخفض الجوي الأخير الذي شهدته الدولة.

وأوضح المازمي أن البلدية وفرت كادر عمل مكوّن من 50 موظفاً من المهندسين والمشرفين والفنيين المتخصصين في مكافحة آفات الصحة العامة، وأدوات مختلفة لأداء المهام منها مكائن رش ضبابي ورش رذاذي متناهي الصغر، لمعالجة نقاط تجمع مياه الأمطار، باستخدام مبيدات يرقية متخصصة للبعوض ذات تأثير مباشر، ومبيدات حيوية ومبيدات منظمات نمو حشري، ومجموعات متنوعة من المبيدات لمعالجة الطور الطائر، إذ تعتبر هذه المبيدات الحيوية ومنظمات النمو الحشري للطور اليرقي والمبيدات العضوية من مبيدات الطور الطائر ليس لها تأثير على صحة الإنسان كونها مستخلصة من مواد طبيعية.

وأشار مدير إدارة الرقابة والسلامة الصحية إلى أن دور البلدية في مكافحة البعوض مستمر على مدار العام، حيث تقوم البلدية سنوياً بالمشاركة ضمن البرنامج الوطني لمكافحة البعوض بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وتقوم بعمليات الرصد والتفتيش لأماكن وبؤر التوالد باستخدام أحدث الوسائل من أجهزة ومعدات ومصائد رقمية، ومتابعتها من خلال فرق متخصصة لعمليات التقصي والمسح، وتنفيذ أعمال المكافحة الدورية بمختلف مناطق مدينة الشارقة بحيث تشمل الأعمال مكافحة الأطوار المائية (اليرقية)، والأطوار الطائرة في الأماكن التي توجد بها بؤر وذلك عبر فرق متخصصة تعمل لتغطية جميع مناطق مدينة الشارقة بشكل أسبوعي.

وأوضح أن فرق عمل مكافحة البعوض تنفذ أعمال المكافحة المتكاملة للحد من انتشاره وتكاثره وذلك عبر (التخلص من المياه بسكبها أو تغطيتها أو سحبها أو عن طريق المعالجة الكيميائية الآمنة والتي يراعى فيها استخدام المبيدات المتخصصة)، كما يتم عمل رش فضائي أو فراغي عبر أجهزة الرش الرذاذي المحمولة عبر المركبات بشكل دوري، لمكافحة الأطوار الطائرة بجميع مناطق مدينة الشارقة، فضلاً عن تنظيم حملات توعوية للجمهور عن طريق فرق العمل وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك بالمدارس وبعض المؤسسات الأخرى.