الامارات | «الموارد البشرية لحكومة دبي» توقّع مذكرة تفاهم مع جامعة حمدان بن محمد الذكية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مذكرة تفاهم مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، لتشكيل خريطة طريق للتعاون الثنائي في مجالات الأبحاث والدراسات التخصصية والتدريب، إضافة إلى نقل المعارف والمهارات وتعزيزها، فضلاً عن تفعيل قنوات الاتصال المؤسسي والخدمة المجتمعية، ووضع إطار تنظيمي يحدد آلية التعاون بين الجانبين في مجال تطوير الموارد البشرية.

ووقع المذكرة كل من مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي؛ عبدالله علي بن زايد الفلاسي، ورئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، الدكتور منصور العور.

وتنصّ المذكرة على تبادل الخبرات والأبحاث والتنسيق في إعداد أبحاث مشتركة والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب المؤسسية في مجال الموارد البشرية، والتعاون في مجال التدريب والتطوير.

وبموجب المذكرة، ستتولى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إعداد وتنسيق برامج التدريب الداخلي التي يشمل نطاقها الدارسين في جامعة حمدان بن محمد الذكية في مجال أبحاث الموارد البشرية، فضلاً عن تحديد واختيار موضوعات الأبحاث والدراسات في مجال الموارد البشرية التي يمكن العمل عليها، وتحديد عينة البحث وحجمها، والقنوات الرسمية للوصول للفئة المستهدفة، علاوة على إنجاز منهجية وتصميم البحث بالتعاون مع الجامعة، بالإضافة إلى مراجعة واعتماد النتائج والمخرجات النهائية للأبحاث والدراسات، وإبداء الملاحظات، وإعداد دراسات وأبحاث لنشرها في مجلات علمية متنوعة.

بدورها، ستعمل جامعة حمدان بن محمد الذكية، على تقديم الدعم في مجال البحوث والدراسات والتقارير من قبل أعضاء الهيئة التدريسية ودارسي برامج الدراسات العليا والبكالوريوس في الجامعة، إلى جانب تزويد دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بالأبحاث والدراسات والتقارير المتاحة لدى الجامعة والمتعلقة بمجال الموارد البشرية، فضلاً عن توجيه أعضاء الهيئة التدريسية والمتعلمين في الجامعة للتركيز على تنفيذ الأبحاث والدراسات والتقارير التي تتواءم مع مجالات عمل الدائرة.

وقال الفلاسي، إن مذكرة التفاهم مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، تأتي في إطار التزام الدائرة تعزيز آليات تمكين الكفاءات المواطنة، ورفدها بالأدوات التي تعزز قدرتها على الاضطلاع بأدوارها في قيادة العمل الحكومي المستقبلي، من خلال تقديم التدريب في مجال الموارد البشرية وإعداد الأبحاث والدراسات الكفيلة بتنمية مهارات الطلبة في هذا المجال.

من جهته، قال العور: «يسرنا المضي قُدُماً في تطوير تعاوننا مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يُسهم في تعزيز منظومة التميز الحكومي، وتمكين جيل جديد من كفاءاتنا الوطنية الشبابية، ورفدها بأدوات النجاح والريادة في إدارة الموارد البشرية».