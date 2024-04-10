حمدان بن زايد يؤدي صلاة العيد في مسجد قصر مزيرعة ويستقبل المهنئين

ابوظبي - سيف اليزيد - أدى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر السعيد بمسجد قصر مزيرعة في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه.. الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان وسعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعدد من كبار المسؤولين وأعيان منطقة الظفرة، وجمع من المصلين من المواطنين والمقيمين.

وألقى خطبة صلاة العيد بطي راشد المحيربي، والذي أكد خلالها أن العيد مناسبة للاحتفاء بالقيم التي جاء بها ديننا الحنيف، من قيم التواصل والتزاور، والتآلف وإدخال السرور على قلوب الأهل والأطفال، لافتاً إلى أن أعظم ما نحتفي به من قيمنا في هذه المناسبة، قيمة العلم السامية، فالعلم ما كان في شيء إلا نما وارتفع، فهو في الأوطان قوتها، وفي الأديان تسامحها، وفي المستجدات معالجتها، وفي التكنولوجيا مواكبتها، وفي الإنسانية أُخوتها، وفي العقول كمالها، وفي الأسرة تماسكها.

وقال:«إنه بزيادة العلم نستديم نِعمنا، ونحفظ مقدرات وطننا، وتُحفظ أسرنا وعلاقتنا»، مؤكداً أهمية تربية أبنائنا على قيم العلم والفهم في دينهم، والحفاظ على وطنهم، والانفتاح على علوم مستقبلهم.

ودعا الخطيب الله العلي القدير أن يحفظ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ونائبيه، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وولي عهده الأمين لما يحبه ويرضاه، وأن يديم على دولة الإمارات نعمة الاستقرار والتقدم والازدهار.

كما توجه إلى الله تعالى بأن يرحم الشيخ زايد «طيب الله ثراه»، والشيخ راشد والقادة المؤسسين، والشيخ مكتوم والشيخ خليفة بن زايد، وأن يدخلهم بفضله فسيح جناته، وأن يشمل شهداء الوطن بواسع رحمته وغفرانه، وأن يرحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.

وعقب صلاة العيد، استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، في قصر مزيرعة في ليوا جموع المهنئين بالعيد الذين قدموا لسموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة.

فقد تقبل سموه التهاني من كبار المسؤولين وضباط القوات المسلحة والشرطة والمواطنين والمقيمين، الذين أعربوا عن خالص مشاعرهم وتهانيهم بهذه المناسبة المباركة، داعين لسموه بموفور الصحة والعافية ولشعب الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمزيد من التقدم والرقي والازدهار وأن يعيد الله هذه المناسبة على دولة الإمارات، قيادة وشعباً، باليمن والخير والبركات.