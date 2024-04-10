طحنون بن زايد: أعاد الله العيد بالخير واليمن والبركات

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وحكام الإمارات وشعبها ومقيميها، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «أهنئ رئيس الدولة ونائبيه وحكام الإمارات وشعبها ومقيميها والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله بالخير واليمن والبركات..».