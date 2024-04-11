وجهات دبي السياحية تتألق احتفالاً بعيد الفطر المبارك

ابوظبي - سيف اليزيد - تشكل العطلة الرسمية لعيد الفطر السعيد فرصة لسكان دبي وزوارها تتيح لهم استكشاف أفضل مناطق الجذب والمعالم السياحية في المدينة، والاستمتاع بالفعاليات والاحتفالات والأنشطة المتنوعة التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ضمن احتفالات "العيد في دبي". وتستضيف مراكز التسوق والمطاعم والوجهات السياحية والترفيهية الشهيرة في المدينة مجموعة خاصة من العروض والأنشطة والاحتفالات التي تُناسب جميع أفراد العائلة.

مراكز التسوق تحتفل بالعيد

تشتهر مراكز التسوق والمتاجر في دبي بما تتضمنه من علامات تجارية محلية وعالمية تقدم منتجات مميزة، وتقدم تجربة تسوق رائعة لزوارها في عيد الفطر السعيد. وتوفر العروض الترويجية في جميع أنحاء المدينة الفرصة لشراء هدايا العيد بأسعار رائعة، بالإضافة إلى الأزياء ومستحضرات التجميل والأدوات المنزلية والأثاث وغيرها من المنتجات. وتشمل الوجهات المشاركة في احتفالات "العيد في دبي"، دبي فستيفال سيتي مول، وبلوواترز، وسيتي ووك، وذا بييتش، مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وابن بطوطة مول، وسيركل مول، وميركاتو مول وتاون سنتر، ومول الإمارات.

وستبهر عروض الترفيه المتجولة زوار مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي ووك، ودبي فستيفال سيتي، وابن بطوطة مول، وسيركل مول، وبلوواترز، وذا أوتلت فيليدج، وسيتي سنتر ديرة، والسيف، ونخيل مول، وبوكس بارك، وممشى الخوانيج.

شارع المأكولات

يواصل مهرجان شارع المأكولات في رمضان في دورته الثانية، استقبال الزوار خلال عطلة عيد الفطر المبارك في منطقة الكرامة حتى 13 أبريل، ليقدم لهم تشكيلة واسعة من النكهات المميزة من مختلف أنحاء العالم. ويمكن للزوار الاستمتاع بتناول أشهى المأكولات التي يقدمها أكثر من 50 مطعماً في أجواء نابضة بالحياة.

أجواء مليئة بالبهجة في الوجهات الترفيهية

تستقبل "آي إم جي عالم من المغامرات" ضيوفها بمجموعة من الأنشطة المبهجة، حيث ترحب شخصيات أفينجرز وسوبر بيبيز والديناصورات بالزوار الصغار. ويمكن للعائلات الاستمتاع بالأجواء المميزة في "المدينة العربية القديمة"، وهي تجربة خاصة بشهر رمضان والعيد. وإلى جانب الألعاب الممتعة والمناسبة لجميع الأعمار، يمكن للزوار أيضاً تجربة أجواء التراث والثقافة العربية من خلال عروض الفن العربي والفولكلور التي تؤديها فرق الموسيقى والفنون الاستعراضية. وسيستمتع الزوار أيضاً بجلسات سرد القصص وعروض الدمى الترفيهية والديكورات الرائعة المستوحاة من أجواء منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الفوانيس والستائر التي تضيف المزيد من التميز إلى هذه التجربة العربية الأصيلة.

يحتفل موشن جيت، أكبر وجهة ترفيهية مستوحاة من أجواء هوليوود في منطقة الشرق الأوسط، مع زواره بعيد الفطر المبارك من خلال العروض المسرحية الحية والألعاب الأفعوانية المليئة بالمغامرة ولقاء شخصيات الأفلام المفضلة مثل بو وشريك والسنافر، بالإضافة إلى سوق الشارع النابض بالحياة الذي سيتيح للزوار صنع ذكريات رائعة.



وتفتح القرية العالمية أبوابها للجمهور بأجواء احتفالية رائعة خلال عيد الفطر، حيث يمكنهم الاختيار من بين 31 لعبة ترفيهية تنتشر في مختلف أنحاء القرية، بالإضافة إلى التجول في سوق عجائب العيد، واستكشاف أكثر من 27 جناحاً، إلى جانب مجموعة رائعة من الهدايا والتذكارات المميزة. وتضيء عروض الألعاب النارية التي تصاحبها الألحان الموسيقية سماء القرية العالمية يومياً في تمام الساعة التاسعة مساءً، كما تستضيف القرية أكثر من 200 عرض ثقافي وترفيهي. يمكن للزوارأيضاً تذوق أشهى المأكولات من مختلف قارات العالم في أكثر من 250 مطعماً وكشكاً ومقهى وعربة طعام، بالإضافة إلى زيارة منطقة الألعاب "كرنفال"، التي تضم أكثر من 195 لعبة ترفيهية تتيح للعائلات صنع ذكريات لا تُنسى.



احتفالات العيد في أكبر حديقة أزهار طبيعية في العالم

تقدم حديقة دبي ميراكل جاردن، التي تضم أكثر من 150 مليون زهرة، عرض العيد التقليدي، الذي يُقام بمعدل مرتين يومياً على مسرح الحديقة، ويستقطب جميع الأعمار للاستمتاع بتجربة لا تُنسى في عيد الفطر السعيد، مع دخول مجاني للأطفال دون 3 سنوات.

ذكريات رائعة في دبي دولفيناريوم

يقدم دبي دولفيناريوم تخفيضات بنسبة 30 بالمئة على أسعار تذاكر الدخول خلال عطلة العيد، ليستمتع الزوار بأروع عروض الدلافين وحيوانات الفقمة التي يمكن مشاهدتها بصحبة الأهل والأصدقاء.

مغامرات ممتعة في حتا وادي هب

يدعو حتا وادي هب موطن المغامرات، سكان دبي وزوارها لتحدي أنفسهم واستكشاف تجارب جديدة خلال عطلة العيد مع الاستفادة من تخفيض بنسبة 30 بالمئة على مجموعة مختارة من الأنشطة. وتشمل قائمة التجارب التي يمكن للزوار الاستمتاع بها في حتا وادي هب التجديف بقوارب الكاياك والألواح المائية، والمشي لمسافات طويلة، والطيران المظلي، والرماية، والانزلاق على الحبال.

إطلالات رائعة من برواز دبي

يفتح "برواز دبي" أبوابه أمام الزوار ليستمتعوا بمشاهدة مدينة دبي من زوايا جديدة ورائعة. ويقدم المعلم الشهير منظوراً فريداً من نوعه لماضي المدينة وحاضرها ومستقبلها من ارتفاع 150 متراً، حيث يحتوي على ممشى زجاجي يربط بين برجين، مما يعد بتجربة لا تُنسى للأصدقاء والعائلات في العيد. ويضم برواز دبي أيضاً معرضاً يسلط الضوء على تطور دبي من قرية صغيرة يعمل سكانها بصيد الأسماك إلى مركز عالمي للثقافة والتجارة. ويستضف برواز دبي مجموعة من الفعاليات المتنوعة خلال فترة العيد مثل عزف القانون والطبول وورشة الأطفال، والتي ستجعل الزوار يعيشون أسعد اللحظات في هذه الوجهة الاستثنائية.

احتفالات العيد في مدينة إكسبو دبي

تستقبل مدينة إكسبو دبي عيد الفطر السعيد بأجوائه المميزة بإقامة صلاة العيد في مسجد مدينة إكسبو دبي، لتنطلق بعدها فعاليات رائعة تتضمن أنشطة شعبية، وعروضاً ثقافية وعائلية، وتجارب تناول الطعام، وورش العمل، والتسوق لشراء المنتجات الحرفية، والمشاركة في فعاليات التحدي والمغامرات.