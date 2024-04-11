حاكم أم القيوين يواصل استقبال المهنئين بعيد الفطر السعيد

ابوظبي - سيف اليزيد - واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، صباح اليوم، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، استقبال المهنئين الذين توافدوا على قصر سموه لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وتقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات بعيد الفطر السعيد من المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة وسعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وسعادة محمد حمد الزعابي سفير الدولة لدى الجمهورية اليمنية، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموّه بالصحة والسعادة، وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار ورؤساء ومديري الشركات والمؤسسات العاملة بالدولة وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية والطاقم الطبي التابع للمكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع بأم القيوين.

حضر الاستقبال معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمراني والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين والشيوخ، وسعادة ناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري وسعادة سيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين وعدد من المسؤولين.