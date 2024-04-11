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الامارات | رئيس الدولة يتبادل هاتفيا التهاني بعيد الفطر مع الرئيس الموريتاني

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أبوظبي- وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك خلال اتصال هاتفي مع فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة.

 وأعرب سموه والرئيس الموريتاني، عن أطيب أمنياتهما للبلدين وشعبيهما بهذه المناسبة المباركة، سائلين المولى عز وجل أن ينعم على الشعوب العربية والإسلامية والعالم أجمع بالأمن والاستقرار والازدهار.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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