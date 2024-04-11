الامارات | رئيس الدولة يتبادل هاتفيا التهاني بعيد الفطر مع الرئيس الموريتاني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك خلال اتصال هاتفي مع فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة.

وأعرب سموه والرئيس الموريتاني، عن أطيب أمنياتهما للبلدين وشعبيهما بهذه المناسبة المباركة، سائلين المولى عز وجل أن ينعم على الشعوب العربية والإسلامية والعالم أجمع بالأمن والاستقرار والازدهار.