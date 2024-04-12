الامارات | جهات حكومية اتحادية ومحلية توفر قنوات متنوعة للابلاغ عن حالات الاساءة والعنف ضد الأطفال ‎

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت الحكومة الرقمية لدولة الامارات إلى الابلاغ عن حالات الإساءة والعنف ضد الأطفال من خلال القنوات المختلفة التي أتاحتها تسع جهات حكومية اتحادية ومحلية على مستوى الدولة.

وذكرت في تقرير لها أن وزارة الداخلية وضعت الخط الساخن 116111 لحماية الأطفال، وتسهيل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال عبر الهاتف،

كما فعّلت الوزارة عملية الإبلاغ الإلكتروني عن طريق موقع مركز الوزارة لحماية الطفل، وأطلقت تطبيق حمايتي على الهواتف الذكية المتوفر على منصتي Android و iOS.

وأشارت إلى روابط أخرى للإبلاغ عن العنف ضد الأطفال من خلال الجهات الحكومية المختلفة وهي هيئة تنمية المجتمع في دبي على الخط الساخن:800988، والاتصال بمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال على الرقم 800111

والابلاغ عن العنف مع الأطفال في الشارقة الاتصال بخط نجدة الطفل المجاني: 800700، بالاضافة إلى الخط الساخن لمراكز إيواء للنساء والأطفال على الرقم 8007283. والخط الساخن لمؤسسة حماية للمرأة والطفل -عجمان: 800himaya؛00446292 ، ومركز أمان لإيواء النساء والأطفال - رأس الخيمة، عبر الاتصال بشرطة رأس الخيمة:07 2356666

كما أشارت إلى أنه يمكن الإبلاغ عن حالات الاشتباه بإساءة معاملة الأطفال من ذوي الهمم في أبوظبي عبر مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم من خلال: البريد الإلكتروني [email protected]

أو الخط الساخن وخدمة الواتس آب رقم: 054-2003366.

ولفت تقرير الحكومة الرقمية إلى أنه للإبلاغ عن أي شأن يؤثر سلباً على العملية التعليمية للطلبة يمكن التواصل مباشرة مع وزارة التربية والتعليم عبر الخط الساخن (80051115)، حيث يتم الإشراف على الخط الساخن من خلال فريق متخصص في وزارة التربية والتعليم.