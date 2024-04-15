"طرق دبي" تطرح 350 رقماً ثلاثياً ورباعياً وخماسياً مميّزاً للوحات المركبات

ابوظبي - سيف اليزيد - تعتزم هيئة الطرق والمواصلات طرح 350 رقما ثلاثياً ورباعياً وخماسياً مميزاً للوحات المركبات الخصوصية من الفئات: A -H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X.

ويحمل هذا المزاد الإلكتروني الرقم الـ 75 في سلسلة مزاداتها الإلكترونية للأرقام المميّزة للوحات المركبات الخصوصية والكلاسيكية والدراجات النارية. يبدأ التسجيل في المزاد الإلكتروني اليوم الإثنين 15 أبريل الجاري، فيما ينطلق المزاد يوم الإثنين الموافق 22 أبريل الجاري في الساعة الثامنة صباحا ويستمر لمدة 5 أيام فقط.

وسيخضع بيع الأرقام في هذا المزاد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، وتشترط عملية المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي، فضلا عن أنه يتطلب من المشاركين إيداع شيك تأمين موجه للهيئة بمبلغ 5 آلاف درهم، إضافة إلى 120 درهما تدفع كرسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين أم رمول، البرشاء، ديرة، كما يمكن الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية على الموقع الإلكتروني www.rta.ae أو من خلال التطبيق دبي درايف.