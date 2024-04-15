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"الداخلية" تؤكد جاهزيتها واستعدادها التام للتعامل مع المنخفض الجوي

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ابوظبي - سيف اليزيد - "الداخلية" تؤكد جاهزيتها واستعدادها التام للتعامل مع المنخفض الجوي - الاتحاد للأخبار

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"الداخلية" تؤكد جاهزيتها واستعدادها التام للتعامل مع المنخفض الجوي

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15 ابريل 2024 13:11

  • أكدت وزارة الداخلية الجاهزية والاستعداد التام للتعامل مع المنخفض الجوي وتقلبات الحالة الجوية المتوقع أن تشهدها الدولة .

    وأكدت الوزارة، في منشور على حسابها على موقع «إكس»: «وضع سلامة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات في صدارة الأولويات، داعيةً الجمهور لضرورة الالتزام بتوجيهات الجهات المعينة واشتراطات وإرشادات السلامة خلال تقلبات الحالة الجوية المتوقع أن تشهدها الدولة خلال الفترة من 15 وحتى 17 أبريل الجاي».

    وأهابت وزارة الداخلية بالجمهور«عدم تداول الشائعات، واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية».

 

 

 

 

 

المصدر: وام

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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