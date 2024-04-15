"الداخلية" تؤكد جاهزيتها واستعدادها التام للتعامل مع المنخفض الجوي

وأكدت الوزارة، في منشور على حسابها على موقع «إكس»: «وضع سلامة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات في صدارة الأولويات، داعيةً الجمهور لضرورة الالتزام بتوجيهات الجهات المعينة واشتراطات وإرشادات السلامة خلال تقلبات الحالة الجوية المتوقع أن تشهدها الدولة خلال الفترة من 15 وحتى 17 أبريل الجاي».

وأهابت وزارة الداخلية بالجمهور«عدم تداول الشائعات، واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية».