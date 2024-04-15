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تنبيه من شرطة أبوظبي للسائقين

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ابوظبي - سيف اليزيد - دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الغبار والأتربة.

ونبهت السائقين إلى عدم الانشغال بالهاتف والتصوير حفاظاً على سلامتكم وسلامة مستخدمي الطريق. وذلك عبر حسابها الرسمي عبر منصة إكس.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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