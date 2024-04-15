اخبار الخليج / اخبار الإمارات

شرطة أبوظبي تؤكد جاهزيتها للتعامل مع الأحوال الجوية المتقلبة

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي جاهزيتها واستعدادها التام للتعامل مع  تقلبات الحالة الجوية المتوقع أن تشهدها الدولة من 15 وحتى 17 أبريل الجاري مؤكدة تضافرها مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات المعنية في إمارة أبوظبي من أجل سلامة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات. 

ودعت السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة وتدابير السلامة وعدم الانشغال بغير الطريق والالتزام بالسرعات المحددة أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات على الطرق وترك مسافة أمان كافية وعدم الضغط على الفرامل بشكل مفاجئ والتباطؤ بشكل كبير عند الانعطاف لمنع انزلاق السيارة والابتعاد عن الأودية وأماكن تجمع المياه. 

وناشدت مرتادي البحر والشواطئ خلال هذه الفترة بضرورة التأكد من حالة الطقس قبل التحرك إلى الشواطئ ودعت جميع المنشآت وشركات الأعمال الإنشائية إلى ضرورة الالتزام بمعايير الأمن والسلامة.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا