الامارات | رئيس الدولة يشهد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وفخامة الرئيس رودريغو تشافيس روبلز، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "اكس": شهدتُ وفخامة الرئيس رودريغو تشافيس روبلز توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا التي تدشن مرحلة جديدة من العمل المشترك لتعزيز خطط التنمية الشاملة في البلدين، وتجسد النهج الثابت لدولة الإمارات في مد جسور التعاون مع مختلف دول العالم التي تشاركها رؤيتها في بناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة."

وأضاف سموه: " ونتطلع بكل تفاؤل إلى النتائج الإيجابية لهذه الشراكة."