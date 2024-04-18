الامارات | 850 عائلة قدمت لها "فرجان دبي" الدعم والمساعدة خلال المنخفض الجوي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جاءت مشاركة " فرجان دبي" المبادرة الهادفة الى تعزيز التواصل المجتمعي بين الفرجان بالمناطق السكنية في دبي مع الجهات الرسمية في إمارة دبي لتجاوز تداعيات الحالة الجوية التي شهدتها الدولة الغزيرة خلال الأيام الماضية ، منسجمة مع الأرضية والأسس التي انطلقت منها في العام أبريل من العام 2021 ، بهدف ترسيخ قيم التكافل والتواصل المجتمعي ، ودعم جهود الجهات الحكومية، وتعزيز الهوية الوطنية ، حيث عمدت الى تحشيد جهود الجمهور لدعم العمل الدؤوب والمتواصل للجهات الرسمية لمساعدة المتضررين من آثار العاصفة المطرية، وذلك عبر إنشاء 10 مجموعات على تطبيق "الواتس أب" تدعو للتطوع ضمن هذه الجهود ، والتي انضم اليها خلال ساعات اكثر من 270 متطوع لإنقاذ المتضررين، والتي نجحت في المساهمة بإنقاذ ومساعدة اكثر من 850 عائلة ومركبة تضررت من الأمطار، علاوة على توفير أدوية للمرضى المحتاجين ، واخلاء بيوت ، ومساعدة كبار المواطنين وتوصيل المواد الغذائية لهم.

وأكدت علياء الشملان المؤسس والمدير العام لفرجان دبي إن المبادرة التي حملت شعار "إنقاذ الفرجان" لتعكس روح المسؤولية والتكاتف بين أفراد المجتمع، مشيرة إلى أن ثقافة التطوع نشهد تحولاً إيجابياً في المجتمع، حيث تنتشر بين الشباب من الجنسين، ومن خلال التواصل والعمل الفعّال، مشددة على أن جهود المبادرة تنسجم مع توجهاتها وتنبثق عن حسها الوطني المسؤول تجاه مختلف القضايا المجتمعية.

وأضافت: منذ إطلاق مبادرة فرجان دبي، كان هدفنا واضحاً وثابتاً: وهو تعزيز روابط التكافل والتواصل بين أفراد المجتمع، ودعم جهود الجهات الحكومية، ومن هذا المنطلق سارعنا لتقديم المساعدة للمتضررين بفعل الأمطار الغزيرة، متوجهة بالشكر الجزيل لكل المتطوعين الذين انضموا إلى مجموعات الواتس أب فور تأسيسها، مؤكدة أن هذه الاستجابة السريعة والفعّالة تعكس قوة وتماسك المجتمع وأهمية الجهود والعمل الموحد وصولا الى النتائج المرجوة والإنجازات.

وقالت إن روح المبادرة دفعت أهالي الفرجان الى إبداء الرغبة في تقديم ومد يد العون لدعم مبادرة " تنظيف الفرجان التي ستنطلق " اليوم " بالتعاون مع بلدية دبي والجهات المعنية المسؤولة.

جهود جبارة على أرض الميدان

تمكنت فرق المتطوعين من تلبية نداء استغاثة لعائلة في الطوار 4 حيث تم توفير الرعاية الطبية للأم من خلال فريق طبي من أصحاب الفريج، وتطويق ماس كهربائي تعذر على أفراد العائلة معرفة مصدره بسبب تدفق المياه،



ونجح فريق فرجان دبي من مساعدة فتاة علقت في محطة مترو الراشدية وايصالها الى منزلها في منطقة الورقاء 1، حيث نجخ المتطوعين في غرةب واتس أب الإنقاذ من الوصول الى الفتاة وايصالها سالمة لذويها، فيما تم توفير الدعم لأسرة من منطقة ند شما مؤلفة من 6 اشخاص ، علقوا بفعل غزارة أمطار الخير داخل منزلهم وتم استقبالهم في بيت من أصحاب الفريج ، ونجح فريق المتطوعين من إيصال مؤنة لعدد من الموظفين في عيادة ند الحمر ممن لم يتمكنوا من مغادرة المكان وعددهم كان 80 موظفا.

يذكر أن مبادرة “فرجان دبي " التي تم إطلاقها في شهر أبريل 2021، تهدف إلى ترسيخ قيم التكافل والتواصل المجتمعي بين الأحياء، ودعم جهود الجهات الحكومية، إلى جانب تكريس القيم التراثية، والسنع الإماراتية، وتعزيز الهوية الوطنية لدى الأبناء، وتسليط الضوء على الأماكن المميزة في كل فريج، والكشف عن مواهب وأصحاب التخصصات لتقديم المساعدة كلٌّ في مجال تخصصه، وبناء علاقة مستدامة بين الجيران. كما تستهدف نشر التوعية بين أهالي المنطقة بما يخص البيئة والصحة والفعاليات المجتمعية، وتوفير معلومات تهم القاطنين، وترسيخ العادات والتقاليد عبر إشراك أهل الفريج بالاحتفالات الوطنية والمناسبات الشعبية، ومساعدة أهل الفريج بتوفير الإجابات على استفساراتهم..

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وتعمل المبادرة من خلال 4 محاور رئيسية، تتضمن تمكين فئات المجتمع عبر نشر ثقافة التطوع، وتكوين جسر تواصل بين المؤسسات الحكومية والمجتمع، ومساعدة القطاع الخاص لخلق مشاريع وبرامج دعم مجتمعية، علاوة على العمل على برامج مخصصة لدعم المجتمع من فرجان دبي.