الامارات | شرطة الشارقة تسقط جميع المخالفات المرورية المرتكبة خلال المنخفض الجوي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، باسقاط جميع المخالفات المرورية التي وقعت خلال فترة المنخفض الجوي؛ نهوضاً بمسؤولياتها تجاه المجتمع في ظل تلك الظروف الاستثنائية التي خلفتها تداعيات المنخفض الجوي الذي شهدته الدولة.