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الامارات | شرطة الشارقة تسقط جميع المخالفات المرورية المرتكبة خلال المنخفض الجوي

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مينا غالي- الشارقة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، باسقاط جميع المخالفات المرورية التي وقعت خلال فترة المنخفض الجوي؛ نهوضاً بمسؤولياتها تجاه المجتمع في ظل تلك الظروف الاستثنائية التي خلفتها تداعيات المنخفض الجوي الذي شهدته الدولة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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