الامارات | بلدية الشارقة: عدم تحرير مخالفات للمواقف العامة بكافة أنواعها خلال المنخفض الجوي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت بلدية مدينة الشارقة عدم تحرير مخالفات المواقف العامة بكافة أنواعها خلال المنخفض الجوي الأخير الذي شهدته الدولة، انطلاقاً من حرصها على مراعاة الظروف العامة ومساعدة الجمهور في تجاوز المنخفض وآثاره، وترسيخاً لنهجها الإنساني والمجتمعي والتأكيد على أن اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق تجاوزات المواقف العامة يأتي بهدف تنظيم عمل هذه الخدمة وإتاحتها للجمهور في جميع الأوقات.

وفي هذا السياق أكد مدير عام بلدية مدينة الشارقة ورئيس اللجنة العليا لطوارئ الأمطار، عبيد سعيد الطنيجي، أن البلدية بذلت جهوداً كبيرة للتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي واستنفرت كوادرها وآلياتها لتعزيز انسيابية الحركة المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات، كما قامت بدور إنساني ومجتمعي بتقديم خدمات عديدة للمتضررين سواء في منازلهم أو المتضررين على الشوارع العامة بنقل مركباتهم المتعطلة إلى مكان آمن ومساعدتهم في الوصول إلى منازلهم.

وتماشياً مع هذا الدور أكد الطنيجي أن البلدية لم تقم بتحرير أية مخالفة من مخالفات المواقف العامة بجميع أشكالها خلال المنخفض الجوي، كالوقوف دون سداد الرسوم أو حجز أكثر من موقف أو الوقوف في المواقف المحجوزة، وغيرها من المخالفات، تسهيلاً على الجمهور والتيسير عليهم في ظل الظروف الجوية التي شهدت هطول أمطار غزيرة وتجمعات للمياه في العديد من المناطق.

ونوّه بأن بلدية مدينة الشارقة لم ولن تحرر مخالفات المواقف العامة في المناطق المتضررة من التجمعات حتى العودة الكاملة لوضعها الطبيعي، حيث تشهد هذه المناطق جهوداً ميدانية وآنية كبيرة لسحب التجمعات وإنجاز عمليات التنظيف وغيرها من الإجراءات لاستعادة رونقها ومظهرها الجمالي والحضاري.