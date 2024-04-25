الامارات | عودة نظام التعليم الحضوري لجميع المؤسسات التعليمية بالشارقة اعتباراً من الإثنين المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالشارقة، عن العودة الكاملة لنظام التعليم الحضوري في كافة المؤسسات التعليمية في إمارة الشارقة اعتباراً من يوم الإثنين المقبل الموافق 29 أبريل الجاري.

وثمن الفريق جهود المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية التي أثمرت بتسريع التعافي من الآثار الناجمة عن الحالة الجوية الاستثنائية التي شهدتها الدولة.