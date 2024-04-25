الامارات | عودة نظام التعليم الحضوري لجميع المؤسسات التعليمية بالشارقة اعتباراً من الإثنين المقبل

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شكرا لقرائتكم خبر عن عودة نظام التعليم الحضوري لجميع المؤسسات التعليمية بالشارقة اعتباراً من الإثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالشارقة، عن العودة الكاملة لنظام التعليم الحضوري في كافة المؤسسات التعليمية في إمارة الشارقة اعتباراً من يوم الإثنين المقبل الموافق 29 أبريل الجاري.
وثمن الفريق جهود المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية التي أثمرت بتسريع التعافي من الآثار الناجمة عن الحالة الجوية الاستثنائية التي شهدتها الدولة.
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