الامارات | حمدان بن محمد يلتقي أطفالاً شاركوا في تنظيف «فرجان دبي» من آثار «الهدير»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في مقر المجلس التنفيذي بأبراج الإمارات في دبي، مجموعة من الأطفال المواطنين، الذين حرصوا على المشاركة في أعمال التنظيف في عدد من فرجان دبي، في بادرة منهم تعكس سعيهم للمشاركة إلى جانب الكبار في إزالة الآثار التي خلفتها الحالة الجوية الاستثنائية التي شهدتها الدولة أخيراً.

وحرص سموه على الحديث إلى الأطفال، مستمعاً منهم لرواياتهم حول ما دفعهم للمشاركة في هذا الجهد المجتمعي، على الرغم من صغر سنهم.

كما شاهد سموه صوراً توثق مشاركتهم إلى جانب ذويهم وأسرهم في إعادة حالة الطرقات إلى طبيعتها في عدد من فرجان دبي، مؤكداً سموه أن «هذه المشاركة تحمل في طياتها العديد من الرسائل المهمة حول ضرورة تنشئة الأبناء على حب الوطن، وتحفيزهم على ترجمة القيم إلى أعمال تعود بالنفع على الأسرة والمجتمع».

وهنّأ سمو ولي عهد دبي، الأطفال على وعيهم المبكر بمسؤوليتهم تجاه مجتمعهم ووطنهم، كما أعرب عن تقديره لأسرهم وذويهم لتشجيعهم لهم على القيام بهذا العمل الذي يغرس فيهم منذ نعومة أظافرهم قيم التكاتف والتعاون والمبادرة لخدمة المجتمع، والإسهام بصورة إيجابية في حل المشكلات، والحرص على أن تبقى دبي دائماً المدينة الجميلة التي يكتمل رونقها بحب وعطاء أبنائها.

حضرت اللقاء المديرة العامة لمؤسسة «فرجان دبي»، علياء الشملان.

ولي عهد دبي:

. مشاركة الأطفال تحمل في طياتها رسائل مهمة، حول ضرورة تنشئة الأبناء على حب الوطن، وتحفيزهم على ترجمة القيم إلى أعمال.