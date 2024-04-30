الامارات | شراكة بين «الاتحادية للموارد البشرية» و«يوداسيتي» العالمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية شراكة استراتيجية جديدة ضمن مبادرة «جاهز» لمستقبل المواهب الحكومية، مع منصة يوداسيتي (Udacity) العالمية، تقدم من خلالها برامج ومواد تعليمية لمستخدمي منصة «جاهز» من موظفي حكومة دولة الإمارات.

وأكدت مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية الحكومية، في الهيئة مريم الزرعوني، أن الشراكة الجديدة تُعد إضافة نوعية لمنصة «جاهز»، ويتم بموجبها تقديم البرامج التدريبية بشكل مجاني لمستخدمي المنصة، لاسيما في موضوعات اكتشاف تحليل البيانات وتصورها، واكتشاف الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

وحثت الزرعوني موظفي الحكومة الاتحادية على التسجيل في المنصة www.udacity.com، من خلال إنشاء حساب جديد، باستخدام البريد الإلكتروني، ثم الضغط على قائمة البرامج التدريبية المتوافرة، لاختيار المناسب منها، علماً بأن المحتوى متوافر باللغة الإنجليزية، حتى الثالث من يونيو المقبل.

وتعد مبادرة «جاهز» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أواخر عام 2022، من المشروعات التحولية التي تسهم في تطوير الموظفين والاستثمار في قدراتهم، وتعزيز جاهزية المواهب الحكومية بمهارات المستقبل، ورفع مستوى مشاركتها في تنفيذ توجهات القيادة ورؤية نحن الإمارات 2031.

وأسهمت مبادرة «جاهز» في صقل مهارات 50 ألف موظف من أكثر من 50 جهة حكومية، حصلوا على أكثر من 800 ألف شارة تدريبية، بعد أن أتموا مليون ساعة تدريبية في تعزيز جاهزيتهم بمهارات المستقبل، بما فيها مهارات البيانات والذكاء الاصطناعي، ومهارات الاقتصاد الجديد والأمن السيبراني، والمهارات الرقمية، ومهارات تعزيز الإنتاجية وتسريع الإنجاز، وذلك وفق أسلوب يركز على تعزيز إنتاجية الموظفين وإكسابهم المهارات اللازمة للمستقبل، لمواكبة المتغيرات المتسارعة في العمل الحكومي.

وتمثل «جاهز» نموذجاً جديداً للعمل الحكومي يركز على رفع مستويات الجاهزية للمستقبل، من خلال تمكين الكوادر الحكومية بالمهارات المستقبلية الأفضل عالمياً، لمواكبة متطلبات عالم متسارع المتغيرات، وفهم الموضوعات الجديدة والمجالات الناشئة التي سيكون لها الأثر الكبير في رسم معالم المستقبل وصناعته.

وتوفر منصة «جاهز» الرقمية أربع مجموعات مهارات مستقبلية رئيسة، تضم 20 مهارة فرعية للمستقبل، وتشتمل على محفظة رقمية لمهارات المستقبل لكل موظف حكومي، تمثل ملفاً شخصياً شاملاً، يربط إنجاز الموظف في اكتساب المهارات بالأداء الوظيفي، إذ يحصل المشاركون في المنصة على شارات إنجاز عند استكمال متطلبات المهارات المستقبلية.