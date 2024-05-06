«التربية»: اختباران للطالب المواطن لمعادلة شهادة التعليم الخاص

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (دبي)

أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه على طلبة الثاني عشر من المواطنين اجتياز اختبارين من خمسة اختبارات متاحة في اللغة الإنجليزية والرياضيات لمعادلة الشهادة التعليمية الصادرة عن المدارس الخاصة والتمكّن من الالتحاق بالتعليم الجامعي.

وأشارت الوزارة إلى أنه على الطالب المواطن اجتياز أحد ثلاثة اختبارات في مادة اللغة الإنجليزية، هي اختبار "التوفل" للغة الإنجليزية بمعدل لا يقل عن 61 درجة في الامتحان الذي يتقدم له الطلبة عبر الإنترنت، أو اختبار "الآيلتس" الأكاديمي للغة الإنجليزية بمعدل لا يقل عن 5.0 درجة، أو اختبار الإمارات القياسي للغة الإنجليزية للقبول الجامعي بمعدل لا يقل عن 1100 درجة.

كما يلتزم الطالب باجتياز اختبار واحد في الرياضيات من اختبارين، هما اختبار «سات» في الرياضيات بمعدل لا يقل عن 450 درجة، أو اختبار الإمارات القياسي للرياضيات للقبول الجامعي بمعدل لا يقل عن 500 درجة.

وعدلت الوزارة البند الخاص باجتياز خمس مواد في المستوى العادي IGCSE أو GCSE، من ضرورة تحقيق هذا الاجتياز بأحد تقديرات النجاح (A*، A، B، C، D، E)، إلى ضرورة الاجتياز بأحد تقديرات النجاح (A*، A، B، C، D، E) أو (3,4، 5,6، 7,8، 9).

واستبدلت الوزارة قرار أن يجتاز الطالب مادتين في المستوى العالي الفرعي (GCE Advanced Subsidiary Level) أو مادة واحدة في المستوى العالي (GCE Adanced Level) بأحد تقديرات النجاح (A*، A، B، C، D)، بالتقديرات التالية (A*، A، B، C، D، E).