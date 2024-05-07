الامارات | بقرار من حمدان بن محمد.. تشكيل اللجنة العُليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (30) لسنة 2024 بتشكيل اللجنة العُليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة دبي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.

ونصّ القرار على أن تضم اللجنة في عضويتها كلاً من: رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، وأمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والقائد العام لشرطة دبي، والمدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، ونائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة، ومدير عام الإدارة العامّة للدفاع المدني بدبي، ومدير عام هيئة الصِّحة بدبي، ومدير عام بلدية دبي، ومدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي، ومدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.