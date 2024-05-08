«تنفيذي الشارقة» يطلع على سير العمل في المشروعات التنموية

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد أمس في مكتب سمو الحاكم.

وناقش المجلس، خلال اجتماعه، عدداً من الموضوعات الحكومية التي تخدم مختلف القطاعات، واطلع على سير العمل في المشروعات التنموية في مختلف مدن ومناطق الإمارة، واتخذ القرارات التي تصب في مصلحة المواطنين وتعزيز استقرار المجتمع والقاطنين على أرض الشارقة. وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اعتمد المجلس مشروع تطوير وتنظيم منطقة البداير التي تتميز بموقعها ومقوماتها الطبيعية والبيئية الصحراوية والسياحية. ويتضمن مشروع تطوير وتنظيم منطقة البداير تنفيذ مجموعة من المرافق السياحية والخدمية والترفيهية التي تمكن مرتادي المنطقة من الاستمتاع بما تتميز به، مع ممارسة الرياضات الصحراوية والهوايات المختلفة والأنشطة المتنوعة التي تناسب مختلف الفئات العمرية.

ويسهم المشروع في تحفيز البيئة الاقتصادية في منطقة البداير، وتوفير المزيد من الفرص الاقتصادية المستقبلية التي ستواكب إقبال الزوار والسياح. ويتضمن المشروع مجموعة من المرافق مثل حديقة عامة، ومنصات للجمهور، ومواقع للتخييم، إحداها للعوائل وأخرى لغير العوائل، ومسجد ومواقف للسيارات ومواقع لعربات الطعام وأخرى للقاطرات.

خطط

كما اطلع المجلس على عرض حول خطط دائرة شؤون الضواحي لتحقيق الأهداف المنوطة بها، والتي وضعت وفق رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة وتوجيهاته لتعزيز الترابط الاجتماعي والاستقرار الأسري، ورفع احتياجات الأهالي في ضواحي مدن ومناطق إمارة الشارقة، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين.