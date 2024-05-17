جامعة العين: إعفاء 100% من رسوم التقديم خلال «اليوم المفتوح»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

تنظم جامعة العين يوماً مفتوحاً للطلبة وأولياء أمورهم، وذلك بتاريخ 22 مايو 2024 في مقر العين و23 مايو 2024 في مقر أبوظبي، للراغبين في استكشاف البرامج المطروحة في درجات البكالوريوس والماجستير ودبلوم الدراسات العليا المهني في التدريس. كما تقدم الجامعة إعفاءً بنسبة 100% من رسوم تقديم طلب الالتحاق بالجامعة خلال زيارتهم لليوم المفتوح.

ويهدف اليوم المفتوح إلى إتاحة الفرصة للطلبة وأولياء الأمور للاطلاع على برامج وتخصصات الجامعة والخطط الدراسية وعدد الساعات الأكاديمية المعتمدة لكل برنامج، وعملية القبول والتسجيل والأوراق المطلوبة، ورسوم التسجيل وتكاليف الدراسة والمنح الدراسية، إلى جانب الخدمات والمرافق الترفيهية والحياة الجامعية للطالب منذ انضمامه إلى الجامعة وحتى تخرجه.

ويعتبر اليوم المفتوح فرصة لطلبة صفوف الحادي عشر والثاني عشر للتعرف على المجالات والتخصصات التي قد تجذبهم وتتناسب مع متطلباتهم، بما يتوافق مع مستقبل سوق العمل، وتزودهم بالمهارات اللازمة لمواكبة العالم المتطور.

وتتنوع البرامج في جامعة العين ضمن ست كليات هي الهندسة، والصيدلة، والقانون، والتربية والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والأعمال، والاتصال والإعلام.

وتعتبر جامعة العين ضمن أفضل 620 جامعة عالمياً، بحسب مؤسسة «كيو إس» لتصنيف الجامعات العالمية 2024، وضمن 28 عربياً حسب تصنيف «كيو إس» للجامعات العربية 2024، إلى جانب تصنيفها في المرتبة 14 عربياً حسب تصنيف التايمز للجامعات العربية 2023.

وتقدم جامعة العين مجموعة متنوعة من المنح الدراسية لطلبة الثانوية العامة.