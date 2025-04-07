الامارات | الإمارات تشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالقاهرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت دولة الإمارات في أعمال الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين، أمس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، للتحضير للدورة الوزارية للمجلس، المقررة اليوم، لمناقشة الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية الـ34، والقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة، المقرر عقدهما في مايو المقبل ببغداد.

ومثّل الدولة وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله أحمد آل صالح، ورئيس قسم المنظمات الدولية في الوزارة، أحمد بن سليمان آل مالك.

وأكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في الجامعة العربية، السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة، في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية، أن الذكاء الاصطناعي أصبح أساساً في كل مناحي الحياة، لاسيما الاقتصادية والاجتماعية، وأصبحت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عنصرين رئيسين لنجاح المشروعات التنموية في مختلف القطاعات ذات الصلة، وأضافت: «نجتمع اليوم في الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين، لمناقشة الموضوعات المهمة المقترحة من الدول الأعضاء والأمانة العامة، والمجالس الوزارية، للعرض على القمة العربية في دورتها الـ34، والقمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية في دورتهما الخامسة، اللتين سيتم عقدهما في ظروف استثنائية أثّرت بشكل كبير في المكتسبات التنموية بالمنطقة».