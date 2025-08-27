حميد بن راشد يُصدر قانوناً بإنشاء «دائرة السياحة والثقافة والإعلام» في ‏عجمان‏

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)
أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، القانون رقم (2) لسنة 2025 بشأن إنشاء «دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان»، وتعيين الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيساً لها. ونصَّ القانون على أن تحل الدائرة محل دائرة التنمية السياحية ودائرة الثقافة والإعلام، في كل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات، كما نصَّ على نقل المخصصات المالية المدرجة في الموازنة العامة للحكومة للسنة المالية 2025 للدائرتين السابقتين إلى موازنة الدائرة الجديدة. وبموجب القانون، ينقل موظفو دائرة التنمية السياحية ودائرة الثقافة والإعلام إلى الدائرة الجديدة بمخصصاتهم المالية المدرجة لهم في الموازنة العامة للحكومة للسنة المالية 2025، دون المساس بحقوقهم المالية والوظيفية المكتسبة.
كما أصدر صاحب السمو حاكم عجمان القرار الأميري رقم (15) لسنة 2025 بتعيين محمود الهاشمي مديراً عاماً للدائرة.
تعزيز مكانة الإمارة
وتهدف الدائرة الجديدة إلى تطوير بيئة تشريعية متكاملة تنظم الأنشطة السياحية والثقافية والإعلامية، وتواكب المتغيرات العالمية، وتضمن الالتزام بالمعايير والمبادئ المهنية والأخلاقية، إلى جانب تعزيز مكانة الإمارة في هذه القطاعات بما يخدم خططها الاستراتيجية ومسيرتها الحضارية والتنموية. وتتمثل أهداف الدائرة في بناء منظومة تنافسية متكاملة تركز على تنمية الخدمات والمنتجات المبتكرة وتعظيم العوائد منها، مع إبراز أهمية المواقع السياحية والتراثية والتاريخية في الإمارة، ووضعها على الخارطة الثقافية، والإعلامية محلياً وإقليمياً ودولياً. كما تهدف الدائرة إلى دعم عجمان كمركز عالمي للسياحة والثقافة والإعلام، من خلال تطوير المواهب والكوادر الوطنية، وتأهيلها للريادة.