المصلون يؤدون صلاة الخسوف بمساجد الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

أدى المصلون صلاة الخسوف بمساجد الدولة، عقب صلاة العشاء أمس، اقتداءً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في إقامة الصلوات المشروعة عند الظواهر الكونية. وكانت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، دعت إلى أداء صلاة الخسوف، مساء أمس الأحد.

وبدأ الخسوف أمس عند الساعة 8:27 مساءً، ووصل إلى ذروته عند الساعة 10:12، وانتهى عند الساعة 11:57 مساءً.

وكان مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أصدر بياناً حول صلاة الخسوف، كما بين كيفيتها، موضحاً أن صلاة الخسوف مستحبة في حق كل من تجب عليه الصلاة من الرجال والنساء، سواء كان الخسوف جزئياً أو كلياً.

الظواهر الكونية للعظة والاعتبار

تناول الخطباء في عظة الخسوف عقب الصلاة التي أقيمت بعد أداء صلاة العشاء، الظواهر الكونية والعظة والاعتبار منها، كظاهرة خسوف القمر، سواء جزئياً أو كلياً، عندما تصطف الشمس والأرض والقمر على خط مستقيم، ليكون بذلك آية من آيات الله التي تجذب انتباه الخلق إلى قدرة الخالق، فيتقربوا إليه ويكبروه ويعظموه سبحانه وتعالى، وسن النبي صلى الله عليه وسلم لنا صلاة الخسوف.