معرض الصحة العالمي للتكنولوجيا الصحية يستعرض ابتكارات الرعاية الصحية

ابوظبي - سيف اليزيد - استعرض معرض الصحة العالمي للتكنولوجيا الصحية "WHX Tech 2025"، المقام في مركز دبي التجاري العالمي، عدداً من الابتكارات المتعلقة بالرعاية الصحية، بمشاركة أكثر من 300 جهة عارضة و200 متحدث عالمي، وأكثر من 5.000 من رواد قطاع الرعاية الصحية حول العالم على مدار ثلاثة أيام متواصلة.

واستضافت منصة "وورلد إكس" ضمن فعاليات الحدث "قمة الذكاء الاصطناعي"، التي نظمتها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وركزت على الدور المهم للذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة وكيفية توافقه مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بدولة الإمارات 2031.

واستعرضت مباركة إبراهيم، المديرة التنفيذية لقطاع المعلومات بالإنابة، والرئيسة التنفيذية للذكاء الاصطناعي لدى مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أبرز التوجهات في مجال الذكاء الاصطناعي الصحي، بما فيها الذكاء الاصطناعي المحيطي مثل الأجهزة القابلة للارتداء التي تراقب معدل ضربات القلب أو الكاميرات التي ترصد ارتفاع درجات الحرارة، ما يسهم في خفض حجم التوثيق بنسبة 41% ويتيح للأطباء وقتاً إضافياً بنسبة 22% مع مرضاهم.

وقال مارك مايكروفت، المدير المساعد للشراكات الرقمية في "بيور هيلث"، نسعى إلى جعل الرعاية الصحية في متناول الجميع، إذا لم يتمكن أحد حتى الآن من سد الفجوة بين الرعاية الصحية من منظور سريري وبين جانب اللياقة والعافية الذي نعيشه يومياً ، وسنطلق هذا الشهر خدمة جمع عينات الدم من المنزل، ما يتيح إجراء فحوص الدم الخاصة بالصحة من أي مكان في الإمارات، وستصل النتائج مباشرة إلى التطبيق مرفقة بتوصيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتعمل شركة "بيور هيلث" الإماراتية منذ عامين على تطوير تطبيقها الصحي الذكي "بيور"، الذي يعد رفيقاً صحياً يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث ويجمع التطبيق بين خدمات الاستشارات الطبية عن ُعد، ونتائج الفحوص المخبرية، وربط الأجهزة القابلة للارتداء بما يغطي 95% من الأجهزة المتاحة، إلى جانب نظام مكافآت يعزز الصحة والعافية.

وكشفت خلال مشاركتها في المعرض عن تقنيات طبية جديدة تشمل أداة تغذية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمسح الأطعمة وحساب السعرات الحرارية، وخدمة جمع عينات الدم من المنزل.

وأكد خبراء ومختصون في عدد من الشركات الطبية على أهمية الابتكار المسؤول والتواصل الإنساني الحقيقي، والتكامل مع الأنظمة ومصادر البيانات القائمة لتعزيز كفاءة سير العمل السريري والإداري على حد سواء.

من جانبه، أكد بيتر هول، رئيس شركة "إنفورما ماركتس" في منطقة الشرق الأوسط والهند وتركيا وأفريقيا، المنظمة للمعرض، أن "WHX Tech" ، المقام بالشراكة الاستراتيجية مع جمعية نظم معلومات وإدارة الرعاية الصحية، أثبتت أنه منصة فاعلة للتعاون والشراكات وعرض ابتكارات مستقبل الصحة الرقمية، مشيداً بدعم الشركاء الذي أسهم في جعل النسخة الأولى من الحدث انطلاقة ستواصل النمو لسنوات قادمة.





