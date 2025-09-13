ابوظبي - سيف اليزيد - مجدداً، تؤكد الإمارات أن أمن واستقرار دولة قطر الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، والعدوان عليها تصعيد غير مسؤول يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، ويُذكي دوامة العنف والتطرف والفوضى، لأن أي اعتداء على دولة خليجية يمثل اعتداء على منظومة الأمن الخليجي المشترك.

واستمرار النهج العدواني والاستفزازي من جانب إسرائيل يقوض فرص تحقيق الاستقرار، ويكرس واقعاً لا يمكن السكوت عنه أو قبوله، في وقت يفرض على الجميع ضرورة الالتزام بضبط النفس والتصرف بحكمة، والتحرك في إطار القانون الدولي، وترسيخ سيادة الدول، والدفع في اتجاه إقامة الدولة الفلسطينية على أساس «حل الدولتين» كونه الطريق لتحقيق الأمن والاستقرار.

منطقة الشرق الأوسط بحاجة إلى سلام عادل وشامل يضمن لشعوبها مستقبلاً أفضل مبنياً على العدالة والتعايش والازدهار المشترك وحسن الجوار، وخالياً من الأيديولوجيات المتطرفة، أما الأعمال العدائية المتهورة والتهديدات المستمرة بضم الأراضي والهجمات على الدول المجاورة فلن تُحقق لإسرائيل ولا المنطقة السلام والازدهار، بل ستؤدي إلى تأجيج المزيد من العنف والتطرف والفوضى، وتدفع نحو مسارات بالغة الخطورة.