حاكم الفجيرة يستقبل ضيوف منتدى أسواق الطاقة

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة في قصر الرميلة، الضيوف المشاركين في فعاليات الدورة الثالثة عشرة من منتدى أسواق الطاقة التي تستضيفها إمارة الفجيرة.

ورحّب سموه بضيوف المنتدى، مشيداً بدورهم في إثراء جلساته، وأكد على أثر الجلسات الحوارية لما لها من دور فاعل في تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات، وبلورة توصيات تسهم في تعزيز قدرات صنَّاع القرار وتطوير سياسات قطاع الطاقة بفاعلية.

ونوّه سموه بأهمية المنتدى في استقطاب نخبة من خبراء النفط والصناعة، مما يسهم في تعزيز التعاون الدولي، وفتح آفاق الفرص المستقبلية، لترسيخ مكانة دولة الإمارات لاعباً رئيسياً في أسواق الطاقة العالمية.

وقال سموه إنه بفضل رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، تقود دولة الإمارات التحول إلى اقتصاد آمن ومستدام، وتطوير الاستراتيجيات الكفيلة بإحداث تحول فعّال في قطاع النفط والطاقة، مما يعزّز من مكانة الإمارات كموقع استراتيجي على الصعيد العالمي، كونها تشكّل محطة محورية في القطاع البحري على مستوى الشرق الأوسط.

وأشار سموه إلى الدور المحوري الذي تلعبه إمارة الفجيرة بصفتها ركيزة أساسية في قطاع الطاقة الإقليمي والعالمي، وموقعها الحيوي في قطاع الخدمات النفطية، ودورها في تعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية.

بدورهم تقدم ضيوف المنتدى بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، على حفاوة الاستقبال والدعم اللافت للمشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تبادل الخبرات العالمية، وخطط سموه المتواصلة والمستمرة لتعزيز التقدم في مجال الصناعات النفطية والطاقة.

حضر اللقاء سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري والكابتن موسى مراد مدير ميناء الفجيرة.