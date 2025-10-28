تعاون بين «أبوظبي التقني» و«إيدج» لتنمية الكفاءات

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

وقّع مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني (ACTVET) مذكرة تفاهم مع «إيدج» إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، بهدف تطوير الكفاءات الوطنية وتأهيل جيل إماراتي متمكن لدعم وظائف المستقبل.

وقّع الاتفاقية كل من سناء الضاومي، نائب الرئيس الأول للموارد البشرية في مجموعة «إيدج»، وصقر الحمادي، مدير إدارة الخدمات المساندة في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، بحضور عدد من كبار المسؤولين والضيوف.

وتسعى الشراكة إلى تعزيز التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، إلى جانب دعم الابتكار، واستحداث فرص عمل نوعية للشباب، بما يضمن تمكين مهاراتهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية. كما تشمل المذكرة تقديم برامج تدريب عملية ومتخصصة، وتطوير مبادرات في مجالات الطيران والفضاء والأمن السيبراني والتصنيع المتقدم، إلى جانب أبحاث مشتركة، ومشاريع تخرج، ومنح دراسية، وفرص تعاون أكاديمي.

وستمكّن الاتفاقية أيضاً من توسيع المشاركة في المعارض والمسابقات الطلابية ومعارض التوظيف، فضلاً عن الإسهام في تطوير البنية التحتية التدريبية ووحدات المحاكاة، بما يعود بالنفع على الأجيال القادمة من الكفاءات الوطنية.

وقالت سناء الضاومي: «تواصل مجموعة إيدج تمكين الجيل القادم من المبتكرين والمهنيين من ذوي الاختصاصات التقنية في دولة الإمارات من خلال شراكات استراتيجية، بما في ذلك تعاوننا مع مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني (ACTVET)».

وأضافت «نعمل معاً على تزويد المواهب المستقبلية بالمهارات والفرص إلى جانب إتاحة الفرص للتعرّف على القطاع الصناعي اللازم لصقل المهارات وتعزيز التميّز في منظومة قائمة على التكنولوجيا المتقدمة. كما تنسجم مجموعة إيدج مع رؤية الدولة من خلال دعم الابتكار بهدف بناء اقتصاد معرفي متنوع ومستدام».

وقال صقر الحمادي: «تأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود المركز المستمرة لربط التعليم بالصناعة، وتهيئة مسارات واضحة للشباب الإماراتي تُمكّنهم من الإسهام في تحقيق رؤية الدولة طويلة الأمد. ومن خلال تعاوننا مع مجموعة إيدج، نعمل على ضمان تزويد الطلبة بالمهارات النوعية التي تواكب متطلبات المستقبل».