حاكم الشارقة يشهد حفل رابطة خريجي جامعة إكستر البريطانية في الخليج

28 أكتوبر 2025 22:53

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء اليوم «الثلاثاء» حفل رابطة خريجي جامعة إكستر البريطانية في الخليج وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي.

وتناول صاحب السمو حاكم الشارقة خلال كلمة ألقاها مسيرته التي بدأت منذ أكثر من 40 عاماً والتي كان حينها طالباً في درجة الدكتوراه بجامعة إكستر والتي كانت آنذاك تصنف في المستوى الثالث بين الجامعات في بريطانيا، مشيداً بعمل إدارتها خلال الأعوام السابقة وتطورها حتى ارتقت لتصبح من الجامعات العريقة في العالم.

وتحدث سموه عن فضل جامعة إكستر عليه من خلال اكتسابه المعرفة الأكاديمية وسرد التاريخ وتكوين شخصيته ليكون شخصا أكاديميا، مشيراً إلى أن هذه الجهود انعكست على كتاباته وأسلوبه في توثيق التاريخ وتطرق إلى علاقته الوطيدة مع جامعة إكستر منذ دخوله الجامعة وحتى اليوم ونوه إلى حرصه على الالتقاء بمسؤولي الجامعة وعقد الشراكات المتبادلة مع جامعات الشارقة في مختلف البرامج العلمية.

وأكد دعمه الكامل والمستمر لجامعة إكستر وذلك رداً للجميل ومساهمة من سموه في مسيرة الجامعة المتميزة التي اكتسبت السمعة الطيبة ما جعل الطلبة في بريطانيا والعالم يتهافتون عليها.

من جانبها، وجهت الدكتورة ليزا روبرتس رئيسة جامعة إكستر الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على حرصه وتواصله الدائم واستضافته لقاء خريجي الجامعة، مؤكدة أنها فرصة متميزة للاحتفال بالشراكة مع إمارة الشارقة في العديد من البرامج الأكاديمية، وآخرها توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة الذيد لتقديم برنامج البكالوريوس في علوم الجيولوجيا.

وكشفت روبرتس أن الشراكة لن تتوقف، بل ستمتد خلال الأيام المقبلة إلى عدة جامعات في إمارة الشارقة، مستذكرةً استقبال عدد من طلبة العلوم البحرية في جامعة خورفكان بجامعة إكستر البريطانية وأشارت إلى أن الفضل يعود إلى دعم وجهود صاحب السمو حاكم الشارقة الذي ساهم في تواجدهم واكتسابهم للعلوم المختلفة.

وتحدثت رئيسة جامعة إكستر في ختام كلمتها عن الأثر الذي تركه سموه في الجامعة بعد زيارته الأخيرة ونيله وسام رئيسها الفخري والذي تقدمه الجامعة لأول مرة في تاريخها، معربة عن سعادتها وفخرها بالتواجد في إمارة الشارقة.

وشاهد صاحب السمو حاكم الشارقة والحضور مادة فلمية تناولت نيل سموه وسام الرئيس الفخري لجامعة إكستر، نظير إسهامات سموه المتميزة في التعليم والبحث العلمي، وعلاقة سموه المتميزة مع جامعة إكستر، إضافة إلى جهوده في إنشاء المراكز والمكتبات والمشاريع والمبادرات التابعة للجامعة والتي تأتي ضمن دعم سموه للجامعة.

وقدم الدكتور بريندان قودلي أستاذ علوم الحفاظ على البيئة في جامعة إكستر عرضاً مرئياً تناول خلاله مركز الشارقة لأبحاث علوم البحار الذي يأتي بالتعاون بين جامعة إكستر وجامعة خورفكان بداية من توقيع اتفاقية التعاون وإنشاء فريق عمل مشترك بين الجامعتين وصولاً إلى إنشاء المركز وافتتاحه خلال الأيام المقبلة وأبرز ما سيضمه من مرافق تساعد الطلبة في إجراء الأبحاث في العلوم البحرية.

وعبر قودلي خلال العرض عن فخره بما تم إنجازه، وتحدث عن جهود فريق العمل المشترك بين الجامعتين والبرامج التخصصية التي سيقدمها المركز لطلبته، واستعرض مقاطع مصورة من الحياة البحرية وطرق مراقبتها وعددا من المشاريع التي يعملون عليها، كاشفاً عن وجود العديد من الأبحاث والدراسات المشتركة لإيجاد حلول على مستوى المزارع السمكية والتخطيط للحياة البحرية ومراقبة مآوي الكائنات البحرية.

وتسلم صاحب السمو حاكم الشارقة في نهاية حفل رابطة الخريجين هدية تذكارية من الدكتورة ليزا روبرتس رئيسة جامعة إكستر تقديراً وعرفاناً لاستضافة سموه هذا الحفل.

وأقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بهذه المناسبة مأدبة عشاء تكريماً لخريجي جامعة إكستر البريطانية في الخليج.

حضر الحفل إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، والدكتور علي إبراهيم المري رئيس دارة الدكتور سلطان القاسمي، والدكتورة محدثة يحيى الهاشمي رئيسة أكاديمية الشارقة للتعليم، والدكتورة عائشة بوخاطر الشامسي أمين عام مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور علي عبدالله النقبي مدير جامعة خورفكان، وعدد من خريجي جامعة إكستر.