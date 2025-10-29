لطيفة بنت محمد: هويتنا أهم أولوياتنا

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

ألقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، الكلمة الرئيسية لمنتدى الإعلام الإماراتي، والتي جاءت بعنوان «روايتنا الحقيقية.. رسالتنا للعالم»، وذلك بحضور نخبة من أبرز الرموز والقيادات الإعلامية الإماراتية من كبار الكُتّاب والمفكرين ورؤساء المؤسسات والشبكات الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف الإماراتية ومسؤولي المنصات الرقمية والمؤثرين وصُنّاع المحتوى.

وأكدت سموها، خلال الكلمة، أن قوة الإعلام لا تُقاس بقدرته على نقل الأخبار فحسب، بل على بناء سردٍ مؤثر يعكس التجارب الإنسانية الكامنة وراءها، ويُبرز القيم التي قامت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرةً سموّها إلى أهمية دور الإعلام كركيزة من ركائز القوة الناعمة للدولة، وأداة رئيسية لنقل ثقافتنا وفنوننا وقيمنا إلى العالم.

وقالت سموها: «نفخر بما حققته دولتنا من إنجازات بفضل الله وطموح وفكر قيادتنا الرشيدة، ولكن التحدّي الأكبر الذي نواجهه اليوم هو كيف نُخاطب العالم بسردٍ مُلهم ومؤثر، وكيف نروي قصتنا بالشكل الصحيح؟».

ولفتت سموها إلى أهمية السردية الإعلامية في ترسيخ الحضور وإحداث الأثر، وقالت: «تُقاس الإنجازات الحقيقية بما تُحدثه من أثر، ويُقاس وعي الإعلام بتركيزه على السرديات والقصص المُلهمة التي تخدم الإنسانية وتصنع الفارق في حياة الأشخاص والمجتمعات، وهنا تتجلّى قوة الفكرة، فهي التي تزرع الأمل.. وتصنع المستقبل.. وفكرة واحدة كفيلة بإلهام ملايين الأشخاص، وإحداث التغيير، وإعادة كتابة التاريخ»، مشيرةً سموها إلى أنّ الأفراد لا يتأثرون بالأرقام أو الشعارات، بل بالقصص الحقيقية الصادقة التي تلامس قلوبهم، وتعكس أثر العمل والتطور في حياة الناس.

وأضافت : «الإعلام ليس مجرد ناقلٍ للخبر، بل هو صوت الإنسان، وراوي القصص المُلهمة التي تصنع الأثر، وعلينا أن نأخذ زمام المبادرة في سرد روايتنا الحقيقية التي يجب أن تُبنى على الأصالة والصدق والشجاعة، وأن تُلهم العالم عبر تمسكنا بهويتنا وجذورنا، وانفتاحنا في الوقت نفسه على المستقبل والآخر، فالإعلام هو المرآة التي تعكس قيمنا ومبادئنا، والشريك الأساسي والفاعل في إبراز هويتنا أمام العالم».

وكانت منى غانم المرّي، نائب الرئيس، العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، الجهة المُنظِّمة لمنتدى الإعلام الإماراتي، قد ألقت في مستهل أعمال النسخة العاشرة من المنتدى، كلمةً رحبت فيها بالحضور، مؤكدة أن الحدث أصبح بفضل توجيهات ورعاية القيادة الرشيدة منصةً رئيسةً للحوار حول سبل الوصول بإعلام الدولة إلى آفاق أرحب من التميز.