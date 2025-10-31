ولي عهد أبوظبي يلتقي الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، جون لي، الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، على هامش مشاركة دولة الإمارات في أعمال منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، الذي حضره قادة ورؤساء حكومات 21 بلداً من أعضاء المنتدى.

وجرى، خلال اللقاء، بحث سُبل تعزيز الشراكات الاستراتيجية، ودعم استكشاف فرص التعاون في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة، وتحقيق الازدهار المشترك الذي يعود بالنفع على كلا الجانبين.

حضر هذا اللقاء معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية؛ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية؛ ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد؛ وسعادة عبدالله سيف النعيمي، سفير الدولة لدى جمهورية كوريا.