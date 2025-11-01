منصور بن زايد يستقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة «سي إم إيه سي جي إم» الفرنسية

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في قصر الوطن بأبوظبي، السيد رودولف سعادة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «سي إم إيه سي جي إم» الفرنسية، المتخصصة في خدمات الشحن والخدمات اللوجستية.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير التعاون في قطاع الشحن البحري والخدمات اللوجستية، واستعراض فرص توسيع الشراكات في مجالات الاستدامة والابتكار وتبنِّي الحلول الذكية في سلاسل الإمداد العالمية.

كما تم التطرق إلى أهمية تطوير البنية التحتية المتقدمة للموانئ، وتعزيز قدراتها بما يواكب متطلبات النمو العالمي في حركة التجارة والنقل.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد، على أهمية هذه الشراكات في مواصلة دفع مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ودعم جهود تنويع الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة أبوظبي ودولة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي رائد للتجارة والخدمات اللوجستية، وجذب الاستثمارات الدولية في مجالات البنى التحتية الحيوية وخدمات الشحن والنقل البحري، بما يسهم في تعزيز تنافسية الدولة والتأكيد على التزامها بتحقيق أهداف النمو الاقتصادي المستدام في القطاعات الرئيسية المختلفة.

حضر اللقاء الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي.