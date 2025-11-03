سيف بن زايد: في يوم العلم تتجلى روح الوطن في أبهى صورها

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أنه «في يوم العلم تتجلّى روحُ الوطن في أبهى صورها، وتسمو الرايةُ في عليائها شاهدةً على مسيرةٍ كتبها رجالٌ بالإخلاص والعزيمة، فصارت الإماراتُ نموذجاً فريداً في وحدة الإرادة وعلوّ الهمة وصدق الانتماء».

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «بالقيادة المُلهمة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تتجدد مسيرة المجد، ويزداد علمُ الإمارات إشراقاً ورفعةً في سماء العالم، فهو القائد الذي صاغ برؤيته نهجَ الازدهار، وجعل من راية الوطن رمزاً للسلام والتسامح والكرامة الإنسانية، ومن كل إنجازٍ إماراتيٍ رسالةَ أملٍ تمتدّ إلى الإنسانية جمعاء».

وأضاف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: «إنه يومُ ولاءٍ متجددٍ للقيادة الرشيدة، ويومُ عهدٍ ثابتٍ بأن تبقى رايتُنا خفّاقةً في سماء المجد، تحمل في ألوانها قصةَ وطنٍ لا يعرف المستحيل، وشعبٍ لا يرضى إلا بالعلا والريادة طريقاً».

