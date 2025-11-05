عبدالله آل حامد: ريادة إماراتية في الابتكار والذكاء الاصطناعي المسؤول

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

ضمن الاستعدادات لانطلاق قمة «بريدج» 2025، الحدث الأضخم عالمياً في صناعة الإعلام والمحتوى والترفيه، والتي تقام خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» بالعاصمة أبوظبي، أعلنت «بريدج»، الجهة المسؤولة عن تنظيم القمة، عقد شراكة مع منصة «X» العالمية.

وجاءت الشراكة بعد نقاشات بين قادة الجانبين، وأُعلنت خلال لقاء معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس «بريدج»، والدكتور جمال الكعبي، نائب رئيس «بريدج»، مع فريق منصة «X»، حيث بحث الجانبان آفاق التعاون المشترك.

وبموجب الشراكة، ستشارك منصة «X» في قمة «بريدج» 2025 عبر سلسلة من جلسات الريادة الفكرية التي تستكشف قدرة الحوار العالمي على تشكيل المشهد الإعلامي، إلى جانب ورش عمل تفاعلية تسلّط الضوء على آليات الاستفادة من مجموعة من مميزات وخصائص المنصة. كما ستقدّم «X» تجارب تقنية مبتكرة تتضمن منصات تفاعلية تتيح للحضور التفاعل مع ابتكاراتها بشكل مباشر، وسيتم دمج التكنولوجيا المبتكرة للمنصة في شاشات القمة التفاعلية المستخدمة كدليل رقمي للحدث.

وقال معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس «بريدج»: «تعكس هذه الشراكة ريادة دولة الإمارات في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي المسؤول، وتعزّز التواصل بين القادة في قطاعات الإعلام والسياسات والتمويل والتكنولوجيا، بما يُسهم في تعزيز التعاون وتوحيد المصالح، وترسيخ دور الإعلام في بناء مجتمعات واعية وشاملة ومرنة. وُجدت قمة (بريدج) لتحويل التعاون إلى تأثير ملموس وقابل للقياس - من خلال تحسين التواصل بين الصناعات، وتوسيع نطاق الأفكار، وتمكين الاتصال من قيادة عجلة التقدّم الاقتصادي والاجتماعي. ومن خلال شراكاتنا العالمية، نواصل تعزيز مكانة دولة الإمارات محرّكاً رئيسياً في بناء منظومة عالمية أكثر ذكاءً وترابطاً».

من جهتها، قالت ريم صادق، رئيسة الشؤون الحكومية والشراكات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منصة «X»: «نحن فخورون بالتعاون مع (بريدج)، من خلال تقديم التوجهات العالمية، والتي ترصد في الوقت الفعلي على منصة (X)، وتعزيزاً للدور المحوري لقمة (بريدج) في الجمع بين التكنولوجيا والإبداع والاتصال. (X) هي المنصة التي تجتمع فيها أصوات نصف مليار شخص من أجل إلهام الأفكار الجديدة، وتعزيز الإبداع، وتمكين صُنّاع المحتوى ورواة القصص من الازدهار في عالمٍ مترابط. ومن خلال هذا التعاون، سنسلّط الضوء على كيف يمكن لقوة الحوار أن تُحوّل اقتصاد المحتوى، خاصةً في ظل الدور الريادي الذي تقوم به دولة الإمارات في صياغة الحوار العالمي حول الابتكار والتحوّل الرقمي».

إثراء الابتكار

يعزّز دمج تكنولوجيا منصة «X» ضمن فعاليات قمة «بريدج» مكانة القمة منصة عالمية لتحويل الأفكار إلى شراكات، وإثراء الابتكار في مختلف الصناعات. وتُعد «X» منصة مركزية مدعومة بالذكاء الاصطناعي فائق التطور، تُمثّل مركز الثقافة العالمية وملتقىً لربط المستخدمين حول العالم بأحدث المستجدات والتطورات، من الأخبار العاجلة وأكبر الأحداث، إلى الرياضة والترفيه. ويستفيد صُنّاع المحتوى على منصة «X» من فرصة غير مسبوقة للانتشار والوصول إلى الملايين من خلال أدوات قوية، تشمل مقاطع الفيديو وسلاسل المنشورات الطويلة والسرد القصصي المؤثر، إلى جانب مجموعة متكاملة من المزايا المتطورة التي تمكّن الحوار والتفاعل المباشر.

وتتيح قمة «بريدج» 2025 للراغبين في المشاركة التسجيل عبر الرابط التالي: https://www.bridgesummit.com/en/