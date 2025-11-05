منصور بن محمد: القطاع الخاص شريك في منظومة التعليم المدرسي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أمس الثلاثاء، مدرسة جيمس للبحوث والابتكار، التي تعد من الأرقى على مستوى العالم، وتمثل محطة بارزة في مسيرة مجموعة جيمس للتعليم، إذ تمثل المدرسة نموذجاً عالمياً متطوراً لدمج الذكاء الاصطناعي والابتكار في المنظومة التعليمية. واطلع سموه، خلال الافتتاح، على تفاصيل المدرسة التي تقع في مدينة دبي الرياضية على مساحة 47600 متر مربع، واستمع إلى شرح حول ما توفره من بيئة تعليمية متقدمة تستشرف مستقبل التعلم، وتعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتصميم المستدام، وتعزز الإبداع ومسار التعلم القائم على الابتكار والتعاون.

ويضم الحرم المدرسي مركزاً للأبحاث يوفر بديلاً للمفهوم التقليدي للمكتبات من خلال بيئة بحثية تفاعلية تربط مراحل التعليم من المرحلة التأسيسية وحتى الصفوف المتقدمة، إلى جانب مختبرات الروبوتات، واستوديوهات الواقع الممتد (Extended Reality)، وصالات رقمية تفاعلية تعمل على صقل مهارات التفكير النقدي والابتكار لدى الطلاب.

برامج تعليمية متقدمة

أشاد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بجهود مجموعة جيمس للتعليم، ونوه سموه بدور القطاع الخاص في دعم منظومة التعليم في دبي قائلاً: «نثمن جهود القطاع الخاص كشريك استراتيجي في دعم أهداف منظومة التعليم المدرسي في دبي، عبر تقديم برامج تعليمية متقدمة ترتكز على الجودة والابتكار وتنوع الخيارات أمام الطلاب وأولياء الأمور، بما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية التعليم 2033 في دبي، الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم من خلال تقديم تعليم نموذجي عالي الجودة محوره (الطالب)». وأضاف سموه: «تعمل دبي على تهيئة الظروف كافة التي من شأنها تعزيز بيئة تعليمية شاملة تدعم التميز الأكاديمي».