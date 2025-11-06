إطلاق مشروع تطوير وتأهيل 23 دواراً في مدن منطقة الظفرة

ابوظبي - سيف اليزيد - منطقة الظفرة (الاتحاد)

تواصل بلدية منطقة الظفرة أعمال تطوير وتأهيل مشروع الدوارات بمدن المنطقة، حيث يضم المشروع تطوير 23 دواراً، ويتضمن التطوير أعمال تجميل طبيعي وصناعي وإضافة مجسمات ترحيبية عند مداخل المدن مستمدة من التراث الإماراتي.

ويهدف المشروع إلى تطوير الدوّارات في المدن من خلال تصميمات حديثة ومبتكرة تُبرز الهوية الجمالية والثقافية للمنطقة، وتُسهم في تحسين المشهد الحضري العام، بما يعكس صورة إيجابية عن المدن، ويرفع مستوى جودة الحياة، وإبراز الهوية المحلية من خلال استخدام عناصر تصميم مستوحاة من التراث والبيئة المحيطة، وتحسين الانسيابية المرورية وفق معايير هندسية حديثة، مع استخدام النباتات المحلية للمساهمة في استدامة الموارد.

كفاءة إدارة الأصول

يهدف المشروع أيضاً لتلبية الاحتياجات والاهتمامات الترفيهية للمجتمع، وتطوير أعمال المناظر الطبيعية وتعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة، وتوطيد أركان التنمية المستدامة، تماشياً مع الخطة التطويرية الشاملة لإمارة أبوظبي ومتطلبات البيئة والصحة والسلامة. وتؤكد البلدية تعزيز ودعم القطاع السياحي في المنطقة وتطوير وتأهيل المرافق الترفيهية، وذلك تماشياً مع برنامج جودة الحياة ومستهدفاته وبما يخدم أفراد المجتمع.

وأكدت البلدية أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من المشاريع التطويرية، التي تهدف إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للسكان، وتحقيق رؤية إمارة أبوظبي في بناء مدن مستدامة ومتكاملة.