محمد بن راشد: بتوجيهات محمد بن زايد نعمل لتحقيق أولوياتنا الوطنية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أمس، أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، والتي تعقد في العاصمة أبوظبي، بحضور أكثر من 500 من قيادات الدولة والمسؤولين في مختلف الجهات الحكومية، وتستمر حتى اليوم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمس: «شهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات.. التجمع الوطني الأكبر لفرق العمل وقيادات الدولة.. نعمل بروح الاتحاد، وبتوجيهات أخي الشيخ محمد بن زايد، نحو تحقيق أولوياتنا الوطنية وتسريع إنجازها.. فرقنا الوطنية تعمل بتناغم وإخلاص لتعزيز ريادة الإمارات في كل القطاعات». وشهد سموه، خلال الاجتماعات السنوية، فعاليات ومبادرات نوعية تهدف إلى تسريع وتيرة الإنجاز في الأولويات الوطنية، وتعزيز ريادة الدولة في القطاعات المستقبلية، وترسيخ مكانتها ودورها المؤثر على المستويين الإقليمي والعالمي.

وقد حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، حفل تكريم الفائزين بالنسخة الثانية من جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي، وحفل تكريم الفائزين بوسام الإمارات للثقافة والإبداع في نسخته الثانية.

كما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أيضاً جلسة حوارية لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، استعرض خلالها رؤية إمارة الفجيرة في بناء الإنسان، وترسيخ التنمية الشاملة. وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بزيارة معرض «هويتنا الوطنية: إرث وأمانة»، الذي يجسد تجربة حية في عرض الإنجازات الوطنية، ويسلط الضوء على الإرث الثقافي الأصيل والقيم الوطنية لدولة الإمارات، ويعرف بالمنجزات النوعية للجهات الحكومية.

وتفقد سموه أيضاً معرض «نبض الوطن» الذي يهدف إلى تجسيد رؤية دولة الإمارات في بناء وعي وطني ومجتمعي أعمق بقضايا وتحديات الأسر الإماراتية، من خلال أنشطته التفاعلية وتجاربه المبتكرة.