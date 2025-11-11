برعاية محمد بن راشد.. مؤتمر دبي الدولي لقادة القوات الجوية ينطلق 16 نوفمبر في دورته الأكبر

11 نوفمبر 2025 22:20

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أعلنت وزارة الدفاع استعدادها التام لاستضافة النسخة الثانية عشرة من مؤتمر دبي الدولي لقادة القوات الجوية (DIACC)، التي تنطلق 16 نوفمبر الحالي، تحت عنوان «الحد فرط صوتي- إعادة تصور القوة الجوية عبر الفضاءات غير المتكافئة».

وتمثل النسخة الجديدة التجمع الأكبر لقادة أركان القوات الجوية منذ عام 2003، حيث ستشهد مشاركة أكثر من 100 وفد رسمي عالمي من كبار رؤساء وقادة القوات الجوية وصناع القرار العسكريين وشركات التصنيع من جميع أنحاء العالم.

وأكد اللواء الركن راشد محمد الشامسي، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، اكتمال الاستعدادات للفعاليات، التي من المقرر أن تنطلق قبل افتتاح معرض دبي للطيران 2025، بيوم واحد، مشيراً إلى أن المؤتمر يعكس مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة منصة عالمية للقادة الجويين الذين ستمثل لهم الفعاليات فرصة لاستشراف التحديات المستقبلية للقوة الجوية، وسط التقدم السريع للتكنولوجيا.

ولفت إلى أن الحدث يؤكد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة، مسترشدة بقيادتها، بدعم الاستعداد الشامل والتنسيق الدفاعي والبيئات التشغيلية المشتركة التي تعزز الأمن الإقليمي والعالمي.

وقال إن الفعاليات ليست مجرد مؤتمر عسكري فحسب، بل مجلس للقوات الجوية والدفاع الجوي يستشرف تشكيل مستقبل التفوق الجوي والفضائي، إضافة لأدوات الردع الاستراتيجية في بيئة متسارعة التطور، مضيفاً «كما يمثل المؤتمر منصة عالمية للرؤى الاستراتيجية لمواجهة تحديات الدفاع الجوي والفضائي الحديثة».

ونوه بأن المؤتمر يتميز بقدرته على تقديم ومناقشة التحديات التشغيلية المستقبلية مع مجموعة استثنائية من قادة القوات الجوية العالمية، ومن ثمّ استكشاف رؤى وحلول عملية ضمن منصة دولية يحددها التعاون والثقة المتبادلة والصداقة المهنية.

وأشار اللواء الركن راشد محمد الشامسي إلى أن موضوع هذا العام يعكس المفاهيم التشغيلية المستقبلية للقوة الجوية، مع التأكيد على أقصى قدر من الاستعداد والتفوق التكنولوجي والتكامل متعدد الأبعاد عبر بيئات المعارك متزايدة التعقيد، لافتاً إلى أن النسخة الثانية عشرة تأتي في وقت محوري، حيث يشهد العالم تسارعاً غير مسبوق في تطوير التقنيات الفرط صوتية، والذكاء الاصطناعي وأنظمة الطائرات غير المأهولة، ما يخلق واقعاً جديداً يتطلب الاستعداد والقدرة السريعة على التكيف.

ويعد المؤتمر منذ انطلاقته عام 2003 بنسخته الأولى منصة استراتيجية عالمية، أثبتت قدرتها على توحيد قادة القوات الجوية حول العالم في حوار استراتيجي رفيع المستوى لمعالجة التحولات الرئيسة في أنظمة القتال الجوي والفضائي وتوقع أدوات الحرب المستقبلية.

وسيتضمن جدول أعمال المؤتمر، جلسات حوارية حول الأولويات التشغيلية الرئيسة، بما في ذلك: التقنيات الفرط صوتية والذكاء الاصطناعي، وأنظمة الطيران غير المأهولة، والتكامل الجوي والفضائي، وتطور مقاتل المستقبل، والتحالفات العسكرية والسياسات الدفاعية، واستعداد القوات الجوية الإماراتية للابتكار والشراكات الاستراتيجية.

وتحظى الفعاليات بدعم مجموعة من الشركاء الإستراتيجيين الرواد على مستوى القطاع، بما يسهم في تحقيق أهدافهم وتعزيز التزاماتهم تجاه تطوير الابتكار في مجالي الطيران والدفاع، حيث تدعم «توازن» المؤتمر بصفتها شريك تمكين الصناعة الوطنية، فيما قدمت «إيدج» المجموعة الرائدة عالمياً في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، الدعم للمؤتمر بصفتها الشريك الاستراتيجي، بينما تشارك «إيرباص» بصفتها الشريك المميز.

كما تشارك كل من «نورثروب غرومان» للصناعات الجوية والعسكرية، وشركة «آر تي إكس كولينز إيروسبيس» المتخصصة في تكنولوجيا الطيران والدفاع، و«لوكهيد مارتن»، في دعم المؤتمر بصفتها الشريك البلاتيني، في حين تشارك «ساب تكونولجيز» و(MBDA) وداسولت للطيران، وثاليس، و«بوينج» و«جنيرال أتوميكس» بصفتها الشريك الذهبي، إلى جانب الشريك الإعلامي للمؤتمر «مجلة درع الوطن».

ووفرت اللجنة المنظمة جميع المعلومات والتفاصيل الخاصة بالدورة الثانية عشرة على الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤتمر diacc.ae، إلى جانب النشرة العلمية المتخصصة على الموقع الإلكتروني التي تشكل مرجعاً معرفياً شاملاً للقوة الجوية والفضائية، وتقدم محتوى نوعياً يدعم أهداف المؤتمر، ويواكب توجهاته الاستراتيجية.