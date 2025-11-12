«تنفيذي الشارقة» يعتمد الهيكل التنظيمي لدائرة القضاء

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

وبحث المجلس، خلال اجتماعه، خطط الإمارة التنموية وتنفيذها بالتنسيق بين الجهات كافة لتعزيز مستوى الحياة الكريمة ورفاهية العيش لمجتمع الإمارة بشرائحه كافة، واستمرار المبادرات النوعية التي تنفذها الشارقة في خدمة الإنسان.

واعتمد المجلس الهيكل التنظيمي العام لدائرة القضاء والذي يأتي في إطار وضع الأسس التنظيمية القوية والراسخة لأداء المنظومة القضائية أدوارها العدلية في ترسيخ مفهوم العدالة والحفاظ على الحقوق، من خلال خدمات قضائية رائدة.

واطلع المجلس على تقرير برنامج الشارقة مراعية للسن والذي يأتي في إطار المنظومة الاجتماعية المتكاملة المنبثقة من توجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ضمن نهج مستمر في خدمة المجتمع وأفراده كافة، ومراعاة كبار السن على وجه الخصوص، من خلال مبادرات نوعية وسباقة تمكنهم من العيش بعزة ورفاهية واستقرار اجتماعي وصحي ومادي.

واستعرض التقرير تطور استيفاء الإمارة لمعايير الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن التابعة لمنظمة الصحة العالمية، حيث كانت الشارقة أول مدينة عربية على مستوى الشرق الأوسط تنال عضوية الشبكة العالمية في عام 2016، وتطبيقها 91%‎ من المعايير العالمية في عام 2023، مما يؤكد ريادتها وسبقها في الخدمات النوعية المقدمة لكبار السن.