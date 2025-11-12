الطقس حتى الاثنين المقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة من يوم غد وحتى 17 نوفمبر الجاري أجواءً مستقرة يميل الطقس فيها إلى الرطوبة في ساعات الصباح الأولى على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل ضباب خفيف في فترات متفرقة، فيما تكون الأجواء عامةً صحوة إلى غائمة جزئياً أحياناً، تتخللها سحب منخفضة على البحر والجزر.

وأوضح المركز في بيان له أن حركة الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، في حين يبقى البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان، ليتحول إلى متوسط الموج تدريجياً مطلع الأسبوع المقبل.

ويكون الطقس غداً رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف، ويميل خلال النهار إلى الصحوة مع فترات غيوم جزئية، وتظهر السحب المنخفضة على البحر والجزر، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 10 و20 كم/س وتصل إلى 30 كم/س، بينما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتظل الأجواء الرطبة يوم الجمعة صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، ويكون الطقس صحواً إلى غائم جزئيا خاصة في المناطق الغربية، مع رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س وتصل إلى 30 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويشهد يوم السبت رطوبة صباحا مع غيوم جزئية خاصة غرباً، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س وتصل إلى 30 كم/س، ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتتواصل تأثيرات الرطوبة يوم الأحد خلال ساعات الصباح الأولى مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق، بينما يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على البحر والجزر، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س وتصل إلى 30 كم/س، ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويتوقع المركز أن يستمر الطقس رطباً يوم الاثنين صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف، ويكون صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع ظهور السحب المنخفضة على البحر والجزر، تتحول الرياح إلى شمالية شرقية ثم شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س وتصل إلى 35 كم/س، فيما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.