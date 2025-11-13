ولي عهد الشارقة: ترسيخ نموذج متكامل في التعليم والتدريب الأمني

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

ترأّس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، أمس، اجتماع مجلس الأكاديمية الذي عُقد في مقرها بالشارقة.

وأكد سموّه أن الأكاديمية تسير بخُطى واثقة نحو ترسيخ نموذج متكامل في التعليم والتدريب الأمني يجمع بين الجودة والابتكار، مشيداً سموه بالجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر في تطوير البرامج الأكاديمية والبحثية والتدريبية، بما يواكب تطلّعات الإمارة المستقبلية، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في إعداد جيل مؤهَّل علمياً وعملياً، يُسهم في دعم منظومة الأمن والاستقرار.

حضر الاجتماع كلٌّ من: اللواء عبدالله مبارك بن عامر، قائد عام شرطة الشارقة، نائب رئيس مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، وسالم عبيد الحصان الشامسي، وعبدالله إبراهيم بن نصار، وسلطان علي بن بطي المهيري، وسلطان محمد عبيد الهاجري، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير الأكاديمية، والعقيد محمد حمد السويدي، أمين سر المجلس.