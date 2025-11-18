رئيس الدولة والرئيس الكوري يشهدان تبادل عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين البلدين

ابوظبي - سيف اليزيد - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة لي جيه ميونغ، رئيس جمهورية كوريا، اليوم، تبادل عدد من مذكرات التفاهم وأطر عمل للتعاون، تهدف إلى تعزيز مختلف جوانب الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين، وذلك في إطار زيارة دولة التي يقوم بها الرئيس الكوري إلى دولة الإمارات.

وشملت مذكرات التفاهم وأطر العمل التي تبادلها الجانبان، خلال المراسم التي أقيمت في قصر الوطن، التالي:

1- إطار عمل استراتيجي للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي// مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.. تبادله معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية.. ومن الجانب الكوري معالي باي كيونغ-هون، نائب رئيس الوزراء وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

2- مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.. تبادلها من جانب دولة الإمارات معالي خلدون المبارك.. ومن الجانب الكوري، معالي باي كيونغ-هون، نائب رئيس الوزراء وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

3- مشروع تعاون بين وكالة الإمارات للفضاء ووكالة الفضاء الكوريه.. تبادله معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء.. ومعالي باي كيونغ-هون، نائب رئيس الوزراء وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

4 - مذكرة تفاهم للتعاون الشامل في مجال الصحة الحيوية.. تبادلها معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، ومن الجانب الكوري معالي يو- كيونغ أوه، وزيرة سلامة الغذاء والدواء الكورية.

5 - مذكرة تفاهم بشأن إدارة وعمل لجنة التعاون الاقتصادي الإماراتية الكورية، مثل دولة الإمارات معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، ومثل كوريا معالي كيم جونغ-كوان، وزير التجارة والصناعة والموارد.

6 - إطار تعاون في مجال الملكية الفكرية تبادله معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومن الجانب الكوري.. معالي كيم يونغ-سون، وزير هيئة الملكية الفكرية الكورية.

7 - شراكة لتعزيز الطاقة النووية والذكاء الاصطناعي والتعاون في السوق العالمية.. تبادلها سعادة محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية.. ومن جانب كوريا، معالي كيم دونغ-تشيول، الرئيس التنفيذى ورئيس مجلس إدارة شركة الطاقة الكهربائية الكورية «كيبكو».