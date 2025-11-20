طحنون بن زايد: الإمارات وعمان تجمعهما علاقات أخوية متجذّرة

ابوظبي - سيف اليزيد - هنّأ سموُّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، سلطنة عمان بمناسبة اليوم الوطني.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «خالص التهاني للأشقاء في سلطنة عمان قيادة وشعباً بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني، سائلين اللّٰه أن يديم عليهم الازدهار والاستقرار وتحقيق المزيد من التقدم والتنمية. الإمارات وعمان تجمعهما علاقات أخوية متجذّرة تحظى برعاية دائمة من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد».

