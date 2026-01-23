هزاع بن حمدان بن زايد يتوِّج الفائزين بمزاينة الإبل في مهرجان الظفرة

ابوظبي - سيف اليزيد - الظفرة (وام)

توَّج الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، الفائزين بشوطي الظفرة الـ20 في فئتي المحليات والمجاهيم، ضمن منافسات المحطة الختامية لمزاينات الإبل في مهرجان الظفرة بدورته الـ19، التي أقيمت في مدينة زايد في منطقة الظفرة، بتنظيم من هيئة أبوظبي للتراث.

وأسفرت النتائج عن فوز الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان بالمركز الأول في شوط الظفرة الـ20 للمحليات، وفوز ساري بلوش براك المزروعي بالمركز الأول في شوط الظفرة الـ 20 للمجاهيم.

حضر مراسم التتويج، معالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين، وأعيان منطقة الظفرة وكبار مُلَّاك الإبل.

وشهدت مزاينة الإبل في مهرجان الظفرة الختامي، مشاركة واسعة من مُلاك الإبل من داخل دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذين تنافسوا بإبلهم ضمن 118 شوطاً لسلالات الإبل الأصيلة من المحليات والمجاهيم والوضح والمهجنات الأصايل، خُصص لها 1135 جائزة بقيمة تزيد على 53 مليون درهم.

وتضمنت المحطة الختامية، مسابقة المحالب، ومزاينة الصقور، وسباق الخيول العربية الأصيلة، وسباق السلوقي، ومزاينة السلوقي العربي، ومسابقة التمور وتغليفها، ومزاينة غنم النعيم، ومسابقة الرماية، ومسابقة اللبن الحامض، وغيرها من الفعاليات والمسابقات في سوق الظفرة التراثي وميدان الفعاليات المصاحبة.