اخبار الخليج / اخبار الإمارات

رئيس الدولة يصل إلى موسكو في زيارة رسمية

ابوظبي - سيف اليزيد - وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم إلى موسكو في زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية.

ورافق طائرة سموه لدى دخولها الأجواء الروسية، سرب من الطائرات العسكرية تحية وترحيباً بسموه.

ويضم الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة خلال الزيارة كلاً من سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لمجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

