منصور بن زايد يستعرض علاقات التعاون مع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في إطار القمة العالمية للحكومات 2026، فخامة رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستان أرشانج تواديرا.

وقال سموه عبر منصة إكس:"في إطار القمة العالمية للحكومات 2026، التقينا بفخامة رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث استعرضنا علاقات التعاون وسبل تطويرها في مختلف المجالات. وتواصل دولة نهجها في بناء شراكات فاعلة، إيماناً بأن العمل المشترك هو أساس التنمية والازدهار".

— منصور بن زايد (@HHmansour)
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

